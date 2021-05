Latin King Johan Misiedjan heeft muzikale verrassing in petto

De Latin King van Suriname Johan Misiedjan is de studio ingedoken om te werken aan nieuwe muziek. De artiest heeft aan het project samengewerkt met zijn oudste zoon Derillio, één van zijn dochters Charity en zijn vrouw Xomara. “Het wordt een aangename verrassing en ik zal zien wat het publiek ermee gaat doen”, meent hij. Misiedjan kijkt nu uit naar de het geschikte moment om de eerste single te lanceren.

Charity Misiedjan is het zesde kind van Johan Misiedjan. Na een training voor de stemvorming bij de Nationale Volksmuziekschool Suriname te hebben, heeft zij in België piano gestudeerd aan de Academie van Muziek in Mol. Charity zingt graag op verschillende muziekstijlen van ballads songs, pop en jazz. Ze heeft ook backing vocal op de nummer 1 gospelhit ‘Bun Gado” van haar moeder Xomara Misiedjan verzorgd.

Derillio, de eerste zoon van The Latin King, begon heel vroeg met zijn muzikale vorming. Naast percussionist, arrangeur, danser en zanger functioneert hij ook als leider en docent van de drumformatie Eternity in Amsterdam.

Johan Misiedjan stond twee jaar geleden en wel in februari 2019 met zijn vrouw Xomara Misiedjan op twee hitlijsten van radio SRS ruim twee weken op nummer 1 met elk een eigen song. Dit is een unicum voor de Surinaamse muziekwereld.