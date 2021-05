Dronken oom (34) aangehouden voor betasten 11-jarig nichtje

De Surinaamse politie heeft de 34-jarige Ryan A. in de vroege ochtend van donderdag 27 mei op een woonadres in het politieressort Flora aangehouden, nadat zij de melding kreeg dat de man zich vermoedelijk had vergrepen aan een minderjarig meisje van 11 jaar. Dat meldt het Korps Politie Suriname zondagavond.

Uit het voorlopig onderzoek kwam naar voren dat Ryan, die oom van het kind is, op het adres logeerde. In de late avond van woensdag 26 mei zat de moeder van de minderjarige met haar man en de verdachte te borrelen. Hierna begaf Ryan zich naar de badkamer, alwaar het 11-jarig meisje op dat moment in bad was.

Bij die gelegenheid deed de man het licht uit en begon het meisje te betasten. Daarbij heeft de oom vermoedelijk gepoogd het kind te verkrachten. Volgens verklaring van de moeder werd ze verrast toen haar kroost plotseling naakt en nat bij haar in de slaapkamer kwam. Het kind kon nauwelijks uit haar woorden komen en vertelde haar moeder wat haar overkomen was.

De oom die behoorlijk aangeschoten was, werd aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Toen hij nuchter was, werd hij voorgeleid en ontkent het strafbaar feit te hebben gepleegd. Het meisje is voor medische behandeling doorverwezen naar een gynaecoloog.

Ryan is na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie door de politie achter slot en grendel geplaatst, meldt de politie.