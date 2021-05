Dode man in auto is 36-jarige Ronald Simson

Het ontzielde lichaam van de manspersoon die in verre staat van ontbinding op zaterdag 29 mei in een voertuig aan de Kanangalaan werd aangetroffen, is geïdentificeerd als te zijn de 36-jarige Ronald Simson. Dat heeft het Korps Politie Suriname zojuist officieel bekend gemaakt.

De politie van het bureau Geyersvlijt en de rechercheurs van de afdeling Kapitale Delicten, koersten na verkregen melding van het Command Center naar de Kanangalaan voor onderzoek. Ter hoogte van Paramaribo Zoo troffen de wetsdienaren een grijs gelakt voertuig aan met daarin het lijk van Ronald dat in verre staat van ontbinding was.

Het ontzielde lichaam vertoonde aan de linkerzijde van het hoofd een schotverwonding. Een ingeschakelde arts stelde officieel de dood van deze man vast. Het vermoeden bestaat dat Ronald door een misdrijf om het leven moet zijn gebracht.

Na gepleegde afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is het ontzielde lichaam van Ronald ter obductie en het voertuig waarin hij zat door de politie in beslag genomen. De afdeling Kapitale Delicten die belast is met het onderzoek in deze zaak heeft in de late avond van 29 mei een echtpaar aangehouden en in verzekering gesteld: