Een autobestuurder die zojuist op de vlucht sloeg voor de politie heeft een mast van de NV Energie Bedrijven Suriname aan de Livornoweg kapotgereden en belandde met het voertuig deels in een goot.

De politie wist de man aan te houden en heeft hem in de boeien geslagen. De bestuurder was vergezeld van nog een manspersoon. De meerijder is in een bus van de politie geplaatst.

De sterke arm is ter plaatse bezig met het onderzoek.