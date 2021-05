Urenlange brand op aangemeerd schip Surinamerivier

Een brand heeft vandaag gewoed op een schip dat aangemeerd is aan de Mangrovestraat op de Surinamerivier ter hoogte van Balast Nedam. De oorzaak van de brand is nog onbekend.

De brand is begonnen in een kamer aan de bovenzijde waar de zekeringkast is bevestigd. Het schip is van het bedrijf South American Compagnie Contractor en was niet in gebruik. De vloer en enkele wanden hebben brandschade opgelopen.

De brandweer van post Toekomstweg rukte uit en trof bij aankomst een rookontwikkeling aan.

Zij kreeg assistentie van post Gemenelandsweg in de vorm van een tankauto. Daarna is met een dompelpomp het water uit de rivier gehaald om het vuur verder te blussen.

De melding kwam 11.20 uur waarna de brandweer is uitgerukt. Zij was klaar met blussingwerkzaamheden 17.20 uur.