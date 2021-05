Vandaag toelichting aangepaste COVID-19-maatregelen op persconferentie

De reguliere persconferentie van de regering in Suriname is op zaterdag 29 mei niet doorgegaan. De persconferentie wordt vandaag, zondag 30 mei, om 18.00u voortgezet via Zoom.

Uit het clusterteam kwam de mededeling binnen om meer inzichten mee te nemen in de evaluatie en praktische beperkingen bij de implementatie van de aangepaste COVID-19-maatregelen. Derhalve, is de reguliere persconferentie zaterdag komen te vervallen en zal deze zondag doorgaan, waarbij een toelichting op de maatregelen zal worden gegeven.

Bij de persconferentie zondag zitten regeringswoordvoerder Alven Roosveld, de minister van Volksgezondheid Amar Ramadhin en de minister van Justitie en Politie Kenneth Amoksi aan. De persconferentie wordt gehouden van 18.00u – 19.45u.