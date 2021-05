Dronken automobilist knalt met hoge snelheid tegen EBS stroompaal

De bestuurder van dit voertuig is vanmorgen vroeg met hoge snelheid tegen een stroompaal van de NV Energiebedrijven Surinae (EBS) geknald. Dit gebeurde omstreeks 05.30u aan de Kwattaweg, ter hoogte van MN Car Center.

De bestuurder kwam met hoge snelheid vanuit de richting van Rens project en ging richting centrum toen hij met zijn voertuig tegen de paal knalde. Het voertuig raakte zwaar beschadig, maar de bestuurder heeft geen letsel opgelopen. Hij zat alleen in de auto en reed onder invloed.

De politie van Munder werd ingeschakeld waarna het voertuig in beslag is genomen. De bestuurder werd ter ontnuchtering naar het bureau overgebracht. Het is niet bekend of hij over een geldig rijbewijs beschikt.