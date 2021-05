Open Call ambassade voor cultuur- en erfgoedprojecten

De Nederlandse ambassade in Paramaribo heeft Nederlandse cultuurmakers en organisaties op het gebied van erfgoed uitgenodigd om in samenwerking met Surinaamse partners projecten in te dienen, die bijdragen aan de culturele samenwerking tussen Nederland en Suriname.

Ook Surinaamse organisaties die samenwerken met Nederlandse cultuurmakers en/of met Nederlandse partnerorganisaties kunnen aanvragen ter financiƫle ondersteuning indienen. De projecten zijn gericht op Suriname, maar kunnen eveneens een publiek in Nederland bereiken of bijdragen aan een gezamenlijk doel.

Meer informatie over de voorwaarden van het cultuur- en erfgoedprogramma is te vinden op de website.