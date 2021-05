Militair doet aangifte van diefstal dienstwapen uit woning

Een militair in Suriname heeft vrijdag aangifte van diefstal van zijn dienstwapen in Paramaribo gedaan. Volgens zijn verklaring had hij het wapen met patronen in een tas gezet.

Hij had die tas in een van de kamers van zijn pand bewaard. Onbekenden hebben via het raam de tas met het wapen en de patronen gestolen. Volgens de militair had hij ook een bedrag in SRD en valuta die ook gestolen is.

De politie ging naar de plaats voor een onderzoek. Het is onbekend hoe de dader(s) de plaats hebben aangedaan en verlaten. De benadeelde ontdekte vrijdagmorgen dat zijn tas met het wapen niet te vinden was.

De politie is nog bezig met het onderzoek.