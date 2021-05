Dieven die generatoren bij Digicel zendmasten wegnamen aangehouden

Leden van Recherche Midden hebben in samenwerking met het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) drie verdachten aangehouden in verband met de diefstal van generatoren bij Digicel zendmasten. Dat meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

Het betreft in deze Radjinderkoemar R. alias ‘Wikash’ en Jason P. alias ‘Jay’, beiden 22 jaar oud en de 23-jarige Arifin T. alias ‘Somo’. Uit het voorlopig onderzoek kwam naar voren dat het drietal in de afgelopen maanden acht generatoren hebben weggenomen bij de Digicel zendmasten in de districten Para, Wanica, Saramacca, Commewijne en Paramaribo.

Aan de hand van getuigenverklaringen kwamen deze drie verdachten in beeld. Eén hunner ontkent het strafbaar feit te hebben gepleegd, terwijl zijn kompanen een volmondige bekentenis hebben afgelegd. Bij de aanhouding van Jason werd op hem aangetroffen en in beslag genomen 50 gram marihuana.

De buitgemaakte generatoren zijn echter nog niet achterhaald.

Alle drie verdachten zijn na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie door de politie in verzekering gesteld, meldt de politie.