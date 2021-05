De Jonge: ‘Binnen enkele dagen hulpmiddelen en snel medisch personeel naar Suriname’

De Nederlandse minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge heeft vandaag via Twitter nogmaals bevestigd dat Nederland Suriname gaat bijstaan, nu de COVID-19 situatie in het land uit de hand loopt.

“Wegens de schrijnende coronasituatie in Suriname sturen we binnen enkele dagen hulpmiddelen en vertrekt er snel medisch personeel om te helpen. Ook sturen we vanaf 21 juni, afhankelijk van de levering en behoefte, 500.000 tot 750.000 doses AstraZeneca” aldus de minister.

President Chandrikapersad Santokhi heeft vrijdag een total lockdown aangekondigd in Suriname. Voor dit weekend geldt er reeds een total lockdown. De aangekondigde total lockdown is van maandag 31 mei tot en met vrijdag 18 juni.

“Uit de COVID-19 statistieken maken wij op dat de cijfers dwingen om over te gaan tot stringente maatregelen vanuit de overheid. Reden genoeg voor de regering om te gaan naar de COVID19-code: PAARS” aldus de Surinaamse regering vrijdag.