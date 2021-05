Clarence Seedorf wordt columnist van NRC Handelsblad

De Surinaams-Nederlandse oud-voetballer Clarence Seedorf wordt columnist bij de bekende Nederlandse krant NRC Handelsblad. Dat heeft de krant vandaag bekend gemaakt.

De eerste column van de 45-jarige in Suriname geboren Seedorf, zal op zaterdag 5 juni te lezen zijn in de krant.

Als speler kwam hij Seedorf uit voor Ajax, Sampdoria, Real Madrid, Internazionale, AC Milan, Botafogo en het Nederlands elftal. Hij was hoofdtrainer van AC Milan, Shenzhen Xiangxue en Deportivo La Coruña. Tot juli 2019 was Seedorf bondscoach van het Kameroens voetbalelftal.

Seedorf is een van de succesvolste Nederlandse voetballers aller tijden. Hij won onder meer vier keer de UEFA Champions League en werd de eerste voetballer ter wereld die het toernooi won met drie verschillende clubs. Pelé nam Seedorf in 2004 op in zijn lijst van 125 beste nog levende spelers.