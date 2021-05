Afgelopen 24 uur 7 coronadoden en 293 nieuwe besmettingen

Afgelopen 24 uur zijn er weer 7 coronadoden genoteerd in Suriname. Daarnaast zijn er 293 nieuwe besmettingen aan het licht gekomen uit 610 swabs. In de ziekenhuizen worden momenteel 203 personen verpleegd. 35 patiënten worden verpleegd op de intensive care unit. 1.187 personen zijn in isolatie.

President Chandrikapersad Santokhi heeft vrijdagavond aangegeven dat de situatie onbeheerbaar is. Voor Suriname geldt ingaande vrijdag 28 mei code paars en voor de ziekenhuizen code zwart. Het staatshoofd heeft een total lockdown aangekondigd. Voor dit weekend geldt er reeds een total lockdown. De aangekondigde total lockdown is van maandag 31 mei tot en met vrijdag 18 juni.

Een aantal bedrijfsgroepen zullen voorwaardelijk open zijn op maandag, woensdag en vrijdag van 08.00 uur tot en met 16.00 uur.

Het dashboard na de update vrijdagavond.