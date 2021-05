Afdeling Motor Surveillance Dienst gesloten wegens COVID-19 besmetting

Het Korps Politie Suriname heeft bekend gemaakt dat met ingang van vrijdag 28 mei de afdeling Motor Surveillance Dienst (M.S.D.), die gevestigd is in het gebouw van het politiebureau Nieuwe Haven tot nader order gesloten is.

Dit vanwege een covid-19 positief geteste politieambtenaar, waardoor de overige medewerkers uit voorzorgsmaatregelen in quarantaine zijn geplaatst.

Ondanks de politie ook bloot gesteld is aan de gevaren rondom de covid-19 pandemie, zal zij de gemeenschap blijven dienen. Andere politieambtenaren zullen daar waar nodig worden ingezet om verkeer regelend op te treden.

Eventuele overtreders die hun boete moeten betalen, kunnen dit voldoen op de afdeling Parket aan de Mr. F.H.R. Lim A Postraat, meldt de Surinaamse politie.