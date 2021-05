Man (41) bekogelt agent met stenen en bedreigt hem met de dood

De 41-jarige Ronny B. is in de avond van maandag 3 mei door de politie van het bureau Latour aangehouden. Deze verdachte gooide eerder op die dag op de kruising van de Menkendam en de Matin Luther King (MLK) weg met stenen. Een politieambtenaar die op dat moment voorbijreed, stopte en vroeg Ronny wat er gaande was. Hij gaf de wetsdienaar hierop geen antwoord, maar bekogelde hem met stenen en bedreigde hem met de dood.

Gelukkig werd niets en niemand geraakt. Toen de verdachte opmerkte dat de politieman belde voor assistentie, koos hij het hazenpad. Ronny werd bij aankomst van de politie van Latour in de directe omgeving opgespoord doch niet aangetroffen meldt het Korps Politie Suriname.

In de vooravond van diezelfde dag kreeg de politie van voormeld bureau een melding dat een manspersoon op eerder aangegeven kruising tekeerging. Bij aankomst op de locatie bleek het om Ronny te gaan die in een gevecht was geraakt met een andere manspersoon.

Onderzoek wees uit dat Ronny kort te voren een 15-jarig meisje die van de winkel kwam aan haar bil had betast. De oom van het meisje wendde zich tot de man en vroeg hem om rekenschap. Ronny mishandelde de oom en bedreigde hem met de dood. De forsgebouwde verdachte tilde de oom vervolgens op en gooide hem in een langs de weg lopende trens. Het gelukte omstanders Ronny te overrompelen en over te dragen aan de politie van Latour.

De verdachte werd overgebracht naar het politiebureau en geplaatst in de ot’er cel. Ronny bleef tekeergaan, waardoor een politieman naar die ruimte ging om hem aan te spreken. Hij hield zich in een hoek schuil en toen de wetsdienaar de deur opendeed, trok Ronny hem naar binnen en mishandelde de politieman. Het slachtoffer riep toen om hulp, waarbij andere wetsdienaren ertussen kwamen en erger konden voorkomen. De politieman liep een armfractuur op en moest medisch worden behandeld.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is Ronny voor bedreiging en zware mishandeling door de politie in verzekering gesteld, meldt de politie.