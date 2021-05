‘Hou vol’ nieuwe corona-single & video van Orville Breeveld

Zanger/gitarist Orville lag aan het begin van de coronacrisis in het ziekenhuis vanwege corona. Hij schreef tijdens zijn langdurig herstel een lied om zichzelf en anderen hoop en moed in te boezemen. ‘Hou vol, hou hoed, heb vertrouwen. ’t Komt goed’, zingt Orville met Hans de Wild (hammond) en Sanne Landvreugd (sax) bemoedigend toe. Hou vol is opgedragen aan de saamhorigheid en het vertrouwen tussen alle mensen wat ons door de crisis zal slaan.

Orville Breeveld (Utrecht, 1978) is singer-songwriter en gitarist. De afgelopen jaren bracht hij steeds Nederlandstalige singles uit waaronder ‘Het Beste Beloofd’, ‘Onbetaalbaar’, ‘Keer Terug’ en ‘Iedereen Doet Maar Wat’. Momenteel werkt hij aan zijn eerste Nederlandstalige album dat eind 2022 zal verschijnen. Ook schreef Orville recentelijk de muziek voor de theatervoorstelling ‘Wees Onzichtbaar’ geproduceerd door Theater Rast en Podium Mozaïek.

In de afgelopen twintig jaar werkte Orville als musicus, producer en/of arrangeur met artiesten en orkesten als het Metropole Orkest, Combattimento Consort, Karsu, Maher Zain, Hüsnü Şenlendirici en anderen.