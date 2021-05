Brutale dief klimt over schutting en steelt televisie van bejaarde vrouw

De Surinaamse politie heeft de 42-jarige inbraakverdachte Wendel H. onlangs aangehouden. Dit nadat hij aan de Salijoweg een televisietoestel uit een woning van een bejaarde vrouw had weggenomen, meldt het Korps Politie Suriname.

Na een ingesteld onderzoek van de afdeling Forensische Opsporing (F.O.) kwam deze bekende van de politie via vingersporen in beeld. Wendel klom op die bewuste dag over de schutting en begaf zich naar de woning van een bejaarde mevrouw. Daarbij schoof hij één van de ramen van het huis open en ging vervolgens met het televisietoestel er vandoor.

Met assistentie van het Regio Bijstand dienst Paramaribo (RBTP) werd de inbraakverdachte opgespoord en in de eerste week van mei aangehouden. Wendel werd ter voorgeleiding overgedragen aan de politie van Latour.

Hij heeft toegegeven het strafbare feit te hebben gepleegd en het buitgemaakte telvisietoestel te hebben doorverkocht aan iemand die bij hem onbekend is.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de verdachte ingesloten, meldt de politie.