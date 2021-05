292 nieuwe besmettingen en 7 coronadoden op donderdag 27 mei

In Suriname zijn donderdag 27 mei weer 7 coronadoden geregistreerd. In de afgelopen 24 uur zijn ook 292 nieuwe besmettingen aan het licht gekomen, na in totaal 678 keer testen.

Dat blijkt donderdagavond uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering. Uit de cijfers blijkt ook dat er meer dan 1.000 personen, die positief getest zijn, in isolatie zitten.

Verder worden er 232 personen behandeld in het ziekenhuis en liggen er 35 op de intensive care.

In Nickerie zijn er vandaag 2 coronadoden te betreuren, onder wie één persoon werkzaam in het MMC. Ook zijn er enkele mensen in kritieke toestand in het ziekenhuis.

De politiepost te Henar is donderdag gesloten. Dit nadat een agent en een burger die op het bureau waren, positief zijn getest.

De cijfers van donderdag 27 mei: