Twee mannen en vrouw aangehouden na diefstal kluis met geld en sieraden

Twee mannen te weten Randy O. (36) en Furgill B. (38) en een vrouw genaamd Meljora (29), zijn afgelopen week door leden van de Recherche van Paramaribo aangehouden. Dit nadat een benadeelde deed aangifte op het politiebureau Uitvlugt ter zake diefstal van een kluis, meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

De benadeelde verklaarde aan de politie dat drie manspersonen kans zagen zijn kluis inhoudende verschillende geldbedragen in Euro, SRD en Us dollar, alsook sieraden van zilver, goud en diamant weg te nemen. Na de daad verlieten de verdachten de plek met medeneming van de buit.

Op camerabeelden is duidelijk te zien hoe de drie mannen de diefstal hebben gepleegd. De zaak werd vervolgens overgedragen aan de Recherche van Paramaribo. Na bekomen en uitgewerkte informatie zijn Randy en Furgill met medewerking van het Arrestatie Team (AT) opgespoord en op twee verschillende locaties binnen Paramaribo aangehouden.

Op het lichaam van dit duo werd een klein deel van de gouden sieraden gevonden en in beslag genomen. Randy en Furgill ontkennen het strafbaar feit te hebben gepleegd. De vrouwelijke verdachte Meljora die als interieurverzorgster werkzaam was bij de aangever werd door de rechercheurs ontboden, waarna zij werd voorgeleid.

Naar haar zeggen kreeg ze uit handen van één der verdachten een geldbedrag in US-dollar, waarmee zij een auto kocht. Dit voertuig is hangende het onderzoek door de politie in beslag genomen. De derde mannelijke verdachte is voortvluchtig. Aan zijn opsporing en aanhouding wordt gewerkt.

Randy, Furgill en Meljora zijn na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld, meldt de politie.