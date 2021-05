Politiepost Henar gesloten vanwege coronabesmettingen

De politiepost te Henar is heden gesloten. Dit nadat een agent en een burger die op het bureau waren, positief zijn getest op besmetting met het coronavirus. Het bureau is gesloten tot nader order.

Vanwege de geregistreerde besmettingen zijn de overige agenten in quarantaine. Vier agenten zijn zogenoemde ‘suspect case’. Zij vertonen griepverschijnselen. Vanwege de sluiting van het station kunnen burgers voor hulp van de politie naar Paradise of Wageningen gaan.

De redactie van Waterkant verneemt verder dat er vandaag 2 coronadoden te betreuren zijn in Nickerie, onder wie één persoon werkzaam in het MMC. Ook zijn er enkele mensen in kritieke toestand in het ziekenhuis.