Ophaalwerkzaamheden commissariaat Wanica Noord-West

Het districtscommissariaat Wanica Noord-West is reeds geruime tijd bezig met het ophalen van lozingen, kanalen en het opschonen van verstopte duikers. Deze werkzaamheden vinden plaats in samenwerking met het Surinaamse ministerie van Openbare Werken en Landbouw, Veeteelt en Visserij.

Tevens hebben de veldwerkers van het commissariaat en de ressortkantoren, de RR leden, maar ook burgers van diverse buurten (burgerparticipatie) hebben meegeholpen om manueel middels haken en andere tools het afwateringsprobleem aan te pakken.

Reeds ruim voor de aanvang van de grote regentijd en wel vanaf januari 2021 zijn de werkzaamheden aangevangen. Er is toen gestart met onderhoudsbeurten in de diverse Leidingen in het ressort Saramaccapolder.

Maar ook in de andere ressorten zijn er kanalen en lozingen opgehaald. Er wordt gekeken naar gebieden die prioriteit genieten en waar de noodzaak het hoogst is, meldt de Communicatie Dienst Suriname (CDS).