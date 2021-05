Ondergelopen straat gebarricadeerd omdat water in woningen stroomt door auto’s

Bewoners van de Christophel Kerstenstraat in Suriname, hebben vanmorgen de straat gebarricadeerd. De straat is onder water en bewoners willen voorkomen dat er auto’s door de straat rijden, omdat het water daardoor tot in hun woningen stroomt.

Ze zijn het ook zat dat de straat na de geringste regenbui onder water loopt. Ze willen zich wenden tot de Surinaamse minister van Openbare Werken, voor dit probleem dat zij al tientallen jaren meemaken.

De politie is inmiddels op de hoogte gesteld van de barricade.