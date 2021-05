Jongeman plotseling thuis overleden; lijk in beslag genomen

Geordano Arnhem (18) die bekend was als Gigi is woensdagavond vrij plotseling thuis overleden. De politie in Suriname heeft het ontzielde lichaam in beslag genomen voor een gerechtelijke lijkschouwing.

Advocaat Maureen Nibte zegt dat de familie in shock is, want in januari is Cherelee Manhoef, een nicht van Gigi, vermoord door haar vader. De familie was nog bezig dat verdriet te verwerken en is nu opgeschrikt met de dood van Gigi.

Niemand weet nog hoe Gigi is overleden. Hij was thuis en maakte brood en thee. Hij at en dronk waarna hij is overleden. De politie heeft het aangetroffen brood en de thee in beslag genomen. Nibte zegt dat de jongeman niet ziek was en ook geen aandoening had. Er is er ook geswabt bij Gigi waarna het lijk is vervoerd.

De advocaat weet wel dat de tiener heel verdrietig was na de dood van Cherelee. Over de doodsoorzaak tast de familie echter nog in het duister.