Jeangu Macrooy in december op tour door Nederland

In december gaat zanger Jeangu Macrooy op tournee langs flink wat Nederlandse poppodia. Hij doet dat met zijn ‘Birth of a New Age’ tour.

De uit Suriname afkomstige zanger beleefde afgelopen weekend zijn voorlopig hoogtepunt toen hij Nederland mocht vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival.

Op Instagram schreef hij: “FINALLY! It’s the birth of a new age and I’m going on tour with my band again! I’m incredibly excited to see you in one of these venue’s. Tickets go on sale this Friday at 10:00 CET!“

De ‘Birth of a New Age’ tour, die vernoemd is naar zijn gelijknamige songfestivalnummer, zal te zien zijn in:



03 december 2021 – Doornroosje, Nijmegen

10 december 2021 – Mezz, Breda

11 december 2021 – TivoliVredenburg, Utrecht

16 december 2021 – De Oosterpoort, Groningen

17 december 2021 – Paard, Den Haag

22 december 2021 – Paradiso, Amsterdam