Deze zaterdag tweede Krabudag voor de maand mei

Pop-Up Restaurant Avenue Nine organiseert deze zaterdag de tweede Krabudag van mei, omdat mei een extra zaterdag heeft. Krabudag, de bekendste themadag van Avenue Nine, komt zaterdag 29 mei bij jou thuis of kom afhalen in Rotterdam. Je hebt ook de mogelijkheid om op het overdekt terras krabu te eten.

Elke keer als Avenue Avenue wordt benoemd op Waterkant is het gekkenhuis bij hen in de keuken. In 2019 begon Avenue Nine met 1 variant Krabu. Tegenwoordig kun je kiezen uit 8 varianten. Verder hebben ze ook garnalen en zelfs masala zalm. Kortom de krabudag is echt een masaladag.

Overzicht van de 8 varianten krab:

– Noordzee Krab – Mild of Pittig

– Mix Krab (Noordzee en Surinaamse) – Mild of Pittig

– Surinaamse Krab – Mild of Pittig

– Of ga voor de Krabubox (Krab inclusief 9 Gamba’s) – Mild of Pittig



Naat krabu heb je ook nog de mogelijkheid uit een heerlijke saoto soep, alleen garnalen of masala zalm.

Miquil Tjon Kon Fat, eigenaar van Avenue Nine, vertelt dat Avenue Nine heel vaak de vraag krijgt wat het verschil is tussen de Noordzeekrab en de Surinaamse variant. De Noordzee Krab is een zeekrab. Deze is wat harder, met grotere klauwen, dus meer krabvlees. De Surinaamse krab is wat zoeter, zachter en dus makkelijker om op te buiten of zuigen. Beiden worden in een milde masala saus met kokosmelk of een pittige variant met oker en Chinese tayer gemaakt.

Bestel nu alvast online via https://avenuenine.nl/krabudag! Deze zaterdag, 29 mei 2021 leveren zij in Amsterdam, Almere, Den Haag, Zoetermeer of Alphen aan de Rhijn. “Alphen aan de Rijn zeg je?” “Ja, we leveren overal waar de vraag groot is!”

Bij genoeg aanmeldingen uit een stad stelt Avenue Nine een team samen om daar te bezorgen. Een bestelling is dus geen garantie, maar hoe meer mensen uit dezelfde stad bestellen hoe groter de kans is dat ze buiten hun bezorggebied kunnen leveren.

Avenue Nine heeft ook elke zondag een rotidag. Bekijk de pagina op www.rotidag.nl voor meer informatie en om te bestellen of bezoek de website www.avenuenine.nl/themadagen voor een overzicht van de andere themadagen.