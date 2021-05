VIDEO: Gevallen vrouw in het zonnetje gezet door stichting van Pakittow

Een oudere vrouw die gisteren bij het plunderen van een pick-up met pakketen van Bordo omver viel in de drukte, is vandaag in het zonnetje gezet door de stichting Charity4onelife van Pakittow Stephano Biervliet.

Op de beelden die hieronder ook te zien zijn, zien we hoe tientallen mensen proberen spullen uit de pick-up te pakken. Ook de oude vrouw probeert dat, maar verliest op een gegeven moment waarschijnlijk haar evenwicht en valt op de grond bijna in een goot.

Op de beelden is te zien dat niemand zich lijkt te bekommeren om de vrouw. De Surinaamse stichting Charity4onelife besloot haar in het zonnetje te zetten met een heleboel basisgoederen en meer.

“Suriname: lief zijn voor elkaar is nog steeds niet strafbaar. De stichting leeft mee met deze mevrouw, die gisteren viel op de grond voor een pakket en vandaag staat ze op voor 4” schrijft Pakittow op Facebook.

Hieronder is te zien hoe de vrouw omviel in de drukte. De bron is een live video van Starnieuws: