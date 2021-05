‘Racer’ belandt met auto op z’n kop in water Indira Gandhiweg

Deze Toyota Vitz RS belandde dinsdagavond kort voor middernacht in Suriname op z’n kop aan de Indira Gandhiweg ter hoogte van Mirjam’s Drugstore. Dit gebeurde nadat de bestuurder met een vrij hoge snelheid reed en plotseling doorhad dat het gedeelte aldaar onder water was en krachtig afremde.

De bestuurder reed over de Indira Gandhiweg gaande richting Latour. Hij verklaarde dat hij niet wist dat de weg onder water was. Toen hij dat opmerkte, remde hij krachtig af en daarbij sloeg de auto over de kop.

De bestuurder bleef ongedeerd. Het voertuig is zwaar beschadigd. De politie kreeg de melding van het eenzijdige verkeersongeval en ging ter plaatse voor onderzoek.

Een sleepdienst werd ingeschakeld om de auto weer op vier wielen te plaatsen en af te voeren.