Ook politieman van bureau Nieuwe Haven positief getest op COVID-19

Een politieman die werkzaam is op het politiebureau Nieuwe Haven, is dinsdag positief getest op COVID-19. Enkele collega’s die contact met hem hebben gehad, zijn in quarantaine.

Van het cellenhuis Nieuwe Haven zijn 25 arrestanten positief getest. Deze arrestanten worden dinsdagavond nog overgebracht naar het cellenhuis te Houttuin. Omdat zij bij dat cellenhuis zullen zijn overgebracht, zijn de arrestanten die daar waren opgesloten, naar andere cellenhuizen overgeheveld.

Het station Houttuin zal niet operationeel zijn voor het publiek. De mensen zullen naar de omliggende stations moeten gaan om aangiftes of meldingen te doen.

De overige 53 arrestanten blijven in het cellenhuis Nieuwe Haven, maar er worden geen andere arrestanten daar overgebracht.

UPDATE – Het Korps Politie Suriname heeft zojuist dit bericht naar buiten gebracht:

Het Korps Politie Suriname maakt bekend dat met ingang van dinsdag 25 mei tot nader order het politiebureau Houttuin vanwege de algemene veiligheid van de covid-19 pandemie gesloten zal zijn voor het publiek.

Bewoners en of andere personen in het politie ressort Houttuin die de komende dagen politie hulp of assistentie nodig hebben, moeten in contact treden met de politie van Domburg op het telefoonnummer 0370022, Lelydorp op de telefoonnummers 0366116 / 0366785 of de Nieuwe Grond op de telefoonnummers 580677 / 582055 alsook met het Command Center op het nummer 115.