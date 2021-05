NATIO met SLM PY993 onderweg naar Suriname

Het bijna volledig nationaal voetbalelftal van Suriname, NATIO, is op dit moment met de Surinam Airways vlucht PY993 onderweg vanuit Amsterdam naar Paramaribo/Suriname.

De gelukwensen vanuit Nederland waren overweldigend en NATIO is onder andere door de Surinam Airways vertegenwoordiger Lorenzo Dunker en andere collega’s op waardige wijze uitgezwaaid.

Surinam Airways heeft aangegeven zeer trots te zijn om waar mogelijk NATIO te mogen vervoeren en dus op te treden als de Official Carrier. De ultieme goal is NATIO te mogen vervoeren naar het eindtoernooi in QATAR.