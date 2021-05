Man verwondt BOG-bewaker met steen na ruzie over mondkapje

Een jongeman (21) in Suriname sloeg dinsdag een bewaker van het Bureau Openbare Gezondheidszorg (BOG) in Paramaribo na een ruzie over een mondkapje met een steen. Hij verwondde het slachtoffer dusdanig in het gezicht, dat deze medische behandeling moest ondergaan.

De bewaker had de jongeman aangesproken om zijn mondkapje op te zetten. De jongeman negeerde dat. Hij kwam tot twee keer toe bij het BOG om zijn vriendin te ontmoeten, maar had beide keren geen mondkapje op.

Toen de bewaker hem de tweede keer had aangesproken, ontstond er een ruzie. De jongeman nam een steen en verwondde de bewaker.

De politie kwam op de plaats en hield de verdachte aan voor zware mishandeling. Hij is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.