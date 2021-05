‘Interdepartementale commissie werkt aan urgente aanpak wateroverlast’

Vanwege ondermeer extreme regenval en andere natuurlijke invloeden, is op diverse plaatsen in Suriname sprake van wateroverlast. Er is een interdepartementale commissie ingesteld bestaande uit deskundigen van de ministeries van Openbare Werken, Landbouw, Veeteelt en Visserij, Regionale Ontwikkeling en Sport en SurZwam (Suriname Zwaar Materieel), die met een structurele aanpak moet komen.

Op dit ogenblik is het wel mogelijk om via de Surinamerivier bij laag waterstand het water af te voeren. Echter kan dat niet via de Saramaccarivier omdat het Saramaccakanaal en de daarop aangesloten waterwegen van Zuid Paramaribo en het noordelijke deel van Wanica, onder water zijn.

Om dit probleem te verhelpen zal de Staat een 20-tal pompen die geschonken zijn via een creditline van India, inzetten in verschillende gebieden om het overtollig water zo snel als mogelijk weg te pompen. Vooral rondom Paramaribo, Wanica en Wageningen (waar de Nickerierivier buiten haar oevers is getreden) zullen versneld aangepakt worden.

Aan de burgerij wordt gevraagd kalm te blijven en indien mogelijk voorzorgsmaatregelen te treffen. De Surinaamse regering doet er alles aan om binnen enkele dagen de waterhuishouding zodanig aan te pakken dat de gebieden weer droog komen te liggen. De regering werkt aan het structureel oplossen van dit vraagstuk meldt de Communicatie Dienst Suriname (CDS).

Sommige mensen maken er in de tussentijd het beste van (filmpje):