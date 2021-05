SRD 200.000 buitgemaakt bij overval Raina servicestation

Deze servicestation aan de Hernhutterstraat in Suriname, is dinsdagavond overvallen door drie gemaskerde en gewapende mannen. De overval vond rond 21.00u plaats bij Raina Oil (foto). Niemand raakte gewond. De mannen verlieten de plaats na de beroving in een grijs gelakt voertuig en reden in de richting van de Richard Voullairestraat.

De benadeelde verklaarde bij de politie dat hij rond 18.00 uur zijn pompstation had gesloten. Hij was daarna in zijn kantoor bezig te werken terwijl een bewaker op het terrein van het servicestation was. Hij ging om 21.00 uur naar zijn wagen waarbij hij al lopend die op onlock deed.

Hij was al dichtbij het voertuig en wilde het portier openmaken. Op dat moment renden de gemaskerde rovers op hem, wat hij opmerkte. Hij rende toen weg. De rovers gingen in de wagen die al open was en hebben de tas met SRD 200 duizend, een creditcard, een rijbewijs en identiteitskaart gestolen.

Hij had ook de sleutel van een kluis in de tas die weggenomen is. Het gaat om de dagopbrengst van maandag en dinsdag die hij in een tas in zijn voertuig had geplaatst.

De bewaker is ook overvallen en onder schot gehouden door de rovers. De rovers gingen vervolgens om de tas weg te nemen. Van de bewaker is een telefoon gestolen. De verdachten zijn nog voortvluchtig. Aan hun aanhouding wordt gewerkt door de Surinaamse politie.