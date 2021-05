Gedoneerde tablets ingezet bij controle lockdown-overtreders

De tablets die door de First Lady van de Republiek Suriname, mevrouw Melissa Santokhi-Seenacherry aan het Korps Politie Suriname zijn gedoneerd, zijn op zaterdag 22 mei aan leidinggevenden van de verschillende structuren overgedragen.

Het ligt in de bedoeling deze tablets in te zetten bij de controle op de lockdown-overtreders, meldt de Surinaamse politie. De tablets zijn op zaterdagavond 22 mei direct ingezet toen de politie bezig was met het verrichten van lockdown werkzaamheden.

De personen die door de politie staande werden gehouden, overhandigden hun legitimatiebewijs, waarna de controle werd uitgeoefend.