Drie verdachten bij roadblock aangehouden na vondst munitie in auto

Tijdens een roadblock dinsdagmiddag aan de Frederickshoopweg in Suriname, zijn drie verdachten aangehouden. Het voertuig waarin de verdachten U.T., D.P. en S.A. zaten, is in beslag genomen door leden van Surveillance Regio Midden.

Tijdens een algehele controle in het voertuig werden scherpe patronen van een vuistvuurwapen aangetroffen. Ook werden telefoons en geldbedragen in SRD en vreemde valuta aangetroffen en in beslag genomen.

De verdachten en het in beslag genomen voertuig zijn aan de politie van het ressort Santodorp overgedragen voor verder onderzoek. Het vermoeden bestaat dat ze veel op hun kerfstok hebben.