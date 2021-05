VIDEO: Hommage aan 4 Surinaamse muzieklegendes

De formatie ATSIX Band, met in de lead de bekende Surinaamse zanger Ed Rust, heeft een prachtige medley uitgebracht voor de gehele Surinaamse bevolking. Deze medley is een hommage aan 4 Surinaamse muzieklegendes te weten: Ragmad Amatstam, Max Nijman, Gerold Limon en Henk MacDonald.

Dit zijn artiesten die op muzikaal gebied hun stempel hebben gezet op ons geliefd Suriname. De nummers in deze medley zijn flink aangepakt. ATSIX band heeft alles in het werk gesteld om deze nummers met toevoeging van hun eigen ATSIX band ‘sozu’ naar een next level te brengen. Het eindresultaat van deze opname mag er dan ook wel zijn.

ATSIX band streeft ernaar om o.a. Suriname en zijn legends die waardering te geven die ze verdienen.

“Dit lied is met hart en ziel gezongen voor de hele Surinaamse bevolking. Jong en Oud kunnen hiervan genieten.

En natuurlijk kunnen ook alle Surinamers in het buitenland genieten van een mooie en frisse hommage aan deze Surinaamse legends” aldus de band.