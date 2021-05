Suriname waardig vertegenwoordigd op multicultureel evenement op Aruba

In een volle zaal van de Arubaanse schouwburg hebben muziek, geschiedenis en cultuur van Suriname podium gekregen tijdens de Multiculturele voorstelling die door de Department of Culture Aruba in opdracht van Unesco georganiseerd is. Deze vond plaats op 21 mei jl., de dag die Unesco heeft uitgeroepen als Internationale Dag van Culturele Diversiteit.

Voor deze bijeenkomst heeft de lokale Directie Cultuur diverse bevolkingsgroepen uitgenodigd om het publiek tijdens een video opname, waarvan de eindproductie naar Unesco zal worden gestuurd, de identiteit en cultuur van hun land of etnische groep te laten zien middels expressieve kunstsoorten zoals dans, theater, poëzie. Hieraan hebben 25 groepen aan meegedaan.

Met veel enthousiasme heeft Fabricio Kartidikromo Wever – een jonge Surinamer die sinds 2 jaar samen met zijn partner op het Nederlands Caribisch eiland woont en die geen vreemde is in de artistieke scene – ja gezegd tegen het verzoek om zich te ontfermen over de Surinaamse productie. Dit is de eerste keer dat Suriname vertegenwoordigd is in zulke evenementen op Aruba.

Fabricio Kartidikromo Wever, ook gekend in zijn netwerk als Fabi, is samen met zijn partner “upcoming” artiesten die beeldende kunst maken met het material PVC. Fabi is ook vaak achter de naaimachine te vinden en zijn talent in mode was ook terug te zien in de traditionele kledingstukken die hij zelf heeft gemaakt voor de show. Elke bevolkingsgroep van Suriname – i.e. de Creol, de Inheemse, de Javaan, de Hindoestaan en de Marron – werd vertegenwoordigd in de kledingstukken van de acteurs.

De 5-minuten show van Fabi, genaamd “Cultura no e dede” bestond uit schaduwtheater dat het slavernij verleden van Suriname kort behandelde met welbekend, bij-het-thema-passend lied “Faya Siton” en een gruwelijke scène waar meester een slaaf mishandelt met wanhopige en huilende toeschouwende slaven die het schouwspel moesten bijwonen. Vervolgens brak de ketting waaraan de slaaf is vastgebonden. In koorzang van het lied “Lolo mi boto” en met roeiende bewegingen kwamen de acteurs van achter het doek tevoorschijn. Dit symboliseert de tocht van de slaven, die allemaal 1 van de 5 bevolkingsgroepen van Suriname vertegenwoordigen, naar “vrijheid”. Na besef dat slavernij nu tot de geschiedenis behoort en dat eindelijk afschaffing heeft plaatsgevonden uitten deze kreten van geluk en feest. Uiteraard kon dans niet missen en breek groot feest uit wanneer de Creoolse dame roept “Baaas dan harr mi wang poku dan”.

Het is op dit moment dat de groep de Arubaanse Minister van Cultuur uitnodigt om te komen feesten met de Surinamers, zodat Hare Excellentie de warmte, liefde en saamhorigheid van onze mensen kon voelen. Als teken van dank dat Aruba de Surinamers hartelijk heeft verwelkomd op het eiland en dat nog steeds doet, geeft Fabi Hare Excellentie een zelfgemaakte Anyisa cadeau. In dit context is de Anyisa ook een symbool voor het blijven koesteren van een respectvolle relatie tussen de twee landen. Als afsluiting werden aan Hare Excellentie en het publiek kort uitgelegd over het belang en het gebruik van de Anyisa, die één van de Surinaamse Immateriële Erfgoeden van Unesco is.

Het publiek was lovend over de voorstelling en Hare Excellentie heeft ook op haar Facebook pagina haar dank geuit aan Suriname voor het cadeau en het hebben mogen meefeesten. In de post in kwestie heeft Hare Excellentie foto’s geplaatst van Hare Excellentie met haar Anyisa op en dansend op het podium tijdens de Multiculturele voorstelling.

Fabi met zijn theatergroep zijn blij met alle positieve feedback die ze hebben ontvangen en zullen Suriname blijven vertegenwoordigen in het binnen- en buitenland. Ze hopen ook zo snel mogelijk deze productie naar Suriname te kunnen brengen. Het doel is om uiteindelijk interlandelijke samenwerking op kunst- en cultuurgebied te bewerkstelligen tussen Aruba en Suriname.