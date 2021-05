‘Optie man’ in Suriname licht vrouw op met vals Nederlands visum

Een Surinaamse vrouw die naar Nederland wilde, is in Paramaribo opgelicht. Zij had graag dat haar visumaanvraag gauw in orde werd gemaakt, zodat zij kon vertrekken. Zij leerde een man kennen die haar geruststelde dat hij alles voor haar zou kunnen regelen tegen een betaling.

Zij kreeg van hem een document in ontvangst waarvoor zij in totaal SRD 20 duizend en 1.800 euro afstond. Bij controle bleek het om een vals visum te gaan.

Zij kon de man daarna niet meer bereiken om haar geld terug te krijgen. Zij stapte daarom vorige week naar de politie om aangifte te doen.

Bij de politie heeft de vrouw verteld via anderen met de ‘optie man’ contact te zijn gekomen. De politie is nog bezig de man op te sporen.