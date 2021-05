Districtscommissaris Gobardhan huldigt 18 echtparen

Districtscommissaris Senrita Gobardhan van Nickerie heeft de afgelopen dagen in totaal 18 echtparen van haar district gehuldigd. De burgermoeder, die dit namens de president van Suriname, Chandrikapersad Santokhi, deed bezocht alle jubilarissen op hun woonadres in zowel de westelijke polders als in het ressort Wageningen.

Een echtpaar dat zijn haar platina huwelijk (70 jaar getrouwd), 3 die hun diamanten huwelijk (60 jaar) en 14 koppels die hun gouden huwelijk (50 jaar) herdachten werden gehuldigd.

Alle 18 koppels mochten een geldbedrag, een bloemstuk en een oorkonde uit handen van de burgermoeder in ontvangst nemen.