VIDEO: Chaos bij pakket actie Bordo; menigte bestormt pick-up en plundert

Een enorme massa is vanmiddag afgekomen op het bericht van Bordo, dat hij voor SRD 5 miljoen aan pakketten ging uitdelen. Er was sprake van een chaotische situatie te Pontbuiten, waarbij de veiligheidsmaatregelen nauwelijks in acht werden genomen.

Omdat het zo chaotisch werd, werd de actie door Bordo afgeblazen. Dit tot grote woede van het publiek.

Een laatste pick-up met o.a. uien, aardappelen en kip werd daarna bestormd door de menigte en leeg geplunderd, zoals op onderstaande beelden te zien is: