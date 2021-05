Vrouw worstelt met BBS’er bij aanhouding tijdens lockdown

Een jonge vrouw (20) heeft een vrouwelijk lid van de Beveiliging- en Bijstandsdienst Suriname (BBS) zaterdag in Paramaribo na een worsteling dusdanig getrapt dat de ambtenaar met moeite kan lopen. De BBS’er moest naar de Spoedeisende Hulp gaan.

De jonge vrouw is een lockdown-overtreder die zich hevig heeft verzet. Zij was samen met anderen tijdens de lockdown over straat. De politie merkte hen als lockdown-overtreders aan en wilde hen vervoeren in een bus naar de Politie Academie.

De jonge vrouw begon uit te schelden en stootte de vrouwelijke BBS’er. De BBS’er hield de handen van jongedame vast maar die bleef zich verzetten. Er ontstond een worsteling tussen beide vrouwen waarbij de ambtenaar op de grond kwam te vallen. De jonge vrouw zag dat en trapte toen de BBS’er aan haar benen.

De politie heeft de 20-jarige niet meer overgebracht naar de Politie Academie maar naar het vrouwencellenhuis. Zij is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.