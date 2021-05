Persconferentie over evaluatie 10 maanden regering Santokhi/Brunswijk

In Suriname wordt vanmiddag weer een regeringspersconferentie gehouden. Dit keer worden de resultaten van de evaluatieronde ’10 maanden regering Santokhi/Brunswijk’ besproken.

Deze persconferentie van de Surinaamse regering vindt plaats op maandag 24 mei van 12.00u – 15.00u in de Congreshal te Paramaribo.

De bijeenkomst is live te volgen op de radio via SRS 96.3FM en Boskopu 93.5FM. Op TV via GovTV 8.3 / STVS / ATV / APINTIE / ABC en uiteraard online via alle social media kanalen van de Communicatie Dienst Suriname (CDS).