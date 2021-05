Man die buurjongen mishandelde door boze vader van jongen gekapt

De politie in Suriname heeft zondag de 39-jarige Ashwan R. aangehouden, nadat deze een 43-jarige man met een houwer had bewerkt. Het slachtoffer Kenneth N. werd met kapwonden aan rug en linkerarm met een ambulance naar de SEH gebracht.

De aanleiding voor deze kappartij, die zich afspeelde aan de Patnaweg, is een burenruzie. Kenneth N. zou een buurjongen vorige week hebben mishandeld. R. die de vader van deze jongen is, ging zondag gewapend met een houwer verhaal halen bij N.

De verdachte werd voor zijn woning aangetroffen en aangehouden. Hij is na te zijn voorgeleid in verzekering gesteld. De houwer is door de Surinaamse politie in beslag genomen. Politie Kwatta heeft de zaak in onderzoek.