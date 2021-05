COVID-19: weer 4 doden en 183 nieuwe gevallen

In Suriname zijn op 1ste Pinksterdag weer 4 coronadoden genoteerd. Ook zijn er 183 nieuwe COVID-19 gevallen naar voren gekomen, na 420 keer testen.

Dat blijkt zondagavond 23 mei uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering. Uit de cijfers blijkt verder dat het aantal personen in de ziekenhuizen in 24 uur is gestegen van 210 naar 221. Op dit moment zijn er ook 32 patiënten op de intensive care.

De cijfers van zondag: