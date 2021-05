Afgelopen weekend ministeriële ontmoeting tussen Suriname en Guyana

Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS), heeft op zaterdag 22 mei 2021 een ontmoeting gehad met zijn Guyanese collega van Buitenlandse Zaken en Internationale Samenwerking, Hugh Todd in Paramaribo.

Deze Ministeriele vergadering heeft plaatsgevonden tegen de achtergrond van de follow-up van de afspraken die gemaakt zijn door President Chandrikrapersad Santokhi en President Irfaan Ali in november 2020.

Bij die gelegenheid hebben beide Staatshoofden een hernieuwde impuls gegeven aan de bilaterale relatie, met als uitvloeisel het overeenkomen van een Strategisch Dialoog en Samenwerkings Platform (SDCP).

Met deze bijeenkomst is een evaluatie gepleegd over de voortgang van de activiteiten in het kader van dit nieuw samenwerkings mechanisme, ter voorbereiding van de eerstvolgende Presidentiële Summit, die binnenkort zal plaatsvinden. Er is van gedachten gewisseld over onder andere veiligheidsaangelegenheden, visvergunningen, de veerverbinding, het verdere proces in het kader van de bouw van de brug over de Corantijn rivier alsmede strategische samenwerking tussen onze landen op regionaal en mondiaal niveau.

Deze bespreking heeft zich voltrokken in een sfeer van cordialiteit tegen de achtergrond van het goed nabuurschap en de positionering van beide landen binnen de regionale context, gezien de huidige ontwikkelingen in de exploratie van olie en gas.

De Surinaamse delegatie bestond voorts uit de respectieve Ministers van Openbare Werken, Riad Nurmohamed; Transport, Communicatie en Toerisme, Albert Jubithana en Landbouw, Veeteelt en Visssery, Parmanand Sewdien, bijgestaan door technische deskundingen.

Met de Guyanese Buitenlandse Zaken Minister zijn meegereisd de respectieve collega’s van Openbare Werken, Bischop Juan Edghill; Landbouw, Zulifikar Mustaph alsmede technische deskundigen. De residerende Ambassadeur van Guyana, Keith George maakte ook deel uit van de delegatie.