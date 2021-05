15 arrestanten cellenhuis Nieuwe Haven zaterdag positief getest op COVID-19

In Suriname zijn vijftien arrestanten van het politiecellenhuis Nieuwe Haven zaterdag positief getest op COVID-19. Advocaat Maureen Nibte zegt desgevraagd dat zij is gebeld door ongeruste familieleden van de arrestanten, die zich zorgen maken.

De familieleden hebben aangegeven dat sommige arrestanten onderliggende aandoeningen hebben. Nibte geeft aan dat de arrestanten staatszorg zijn. Zij is van plan in zaken van kleine misdrijven, verzoeken tot invrijheidstelling te doen zodat de arrestanten verder in thuisquarantaine kunnen gaan.

De arrestanten hadden sedert deze week verschijnselen van COVID-19. Daarbij waren in totaal 28 geswabt. Het resultaat van de overige arrestanten is nog niet binnen.