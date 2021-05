Vrouw na bedreiging bij ruzie van achteren aangereden door auto

De Surinaamse politie heeft de 23-jarige Chenell B. aangehouden omdat zij verdacht wordt van het opzettelijk aanrijden van ene mevrouw V. Deze vrouw deed in februari aangifte van bedreiging tegen Chenell en ene Cynthia K. Volgens verklaring van de aangeefster ging het om een slepende burenruzie met de moeder van Chenell omtrent een kapotte schutting, meldt het Korps Politie Suriname.

De buurtmanager bemiddelde tenslotte in deze zaak, waarbij de familie van Chenell B. de schutting toch repareerde.

Tijdens een ruzie tussen de vrouw en Chenell en haar familie op maandag 8 februari bedreigde Chenell de aangeefster dood te zullen kappen met een scherp voorwerp dat ze bij zich had. Ook dat ze de vrouw zou aanrijden wanneer zij haar tegenkwam over straat.

De tante van Chenell, ene Cynthia K. bedreigde de vrouw ook met de dood. Het slachtoffer deed op die dag geen aangifte, maar aangezien Chenell en haar familie doorgingen met de ruzie stapte de vrouw naar de politie en deed op donderdag 22 april wederom aangifte bij de politie.

Zij verklaarde dat ze over de Goede Verwachting liep om naar de winkel te gaan. Daarbij werd ze van achteren aangereden door iemand die gezeten was in een grijs gelakt voertuig. De bestuurder reed na de aanrijding door. Het slachtoffer liep lichte verwondingen op en deed het politiebureau aan. Na medisch te zijn behandeld deed zij aangifte.

Gelet op de eerdere uitlatingen van Chenell, rees bij de wetsdienaren het vermoeden dat zij de aangeefster moet hebben aangereden. De verdachte werd meermalen opgespoord doch niet aangetroffen. Toen Chenell vernam dat de politie naar haar op zoek was, meldde zij zich op vrijdag 30 april aan op het politiebureau.

Bij de voorgeleiding ontkende Chenell ruzie te hebben met de aangeefster en dat ze de vrouw niets heeft gedaan. Ook de 43-jarige Cynthia ontkent het slachtoffer te hebben bedreigd. Chenell is na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie hangende het onderzoek in verzekering gesteld, terwijl haar tante Cynthia na verhoor is heengezonden meldt de politie.