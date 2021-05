VIDEO: Drukte bij vaccinatie locaties tijdens lockdown

Het was vanmorgen rond 10.00u druk bij de vaccinatie locatie PCS aan de Letitia Vriesdelaan, zoals in het filmpje hierboven te zien is. Tijdens het lockdown weekend kunnen burgers vandaag en morgen gewoon langs voor hun COVID-19 vaccinatie. Hiervoor wordt er dispensatie verleend.

Ook bij Health Control aan de Dokter Sophie Redmondstraat (foto onder) lieten velen zich vaccineren. Enkele grote bedrijven in Suriname hebben hun personeelsleden de ruimte gegeven om zich te laten vaccineren.

Een 67-jarige vrouw die haar vaccinatie bij RGD Latour is gaan halen zegt aan de redactie dat velen kritiek leveren op Facebook, maar zich achteraf toch laten vaccineren. Anderen blijven koppig; een neef van haar, die niet in COVID-19 geloofde, ligt momenteel op de IC.

“Zij zullen het pas beseffen wanneer zij of hun familie besmet zijn geraakt” zegt de vrouw.

Vaccinatie locatie PCS aan de Letitia Vriesdelaan

Health Control aan de Dokter Sophie Redmondstraat