Granman Asongo oriënteert zich bij vaccinatie site Medische Zending (MZ)

De Granman van de Trio Inheemsen Granman, Asongo Alalaparu, heeft zich vandaag op uitnodiging van MZ, georiënteerd bij het Coördinatie Centrum in het kader van COVID-19 vaccinatie. Voorafgaand aan het informatief bezoek had de Granman, vergezeld van de districtscommissaris van Sipaliwini, Marilou Sapa, een ontmoeting met de directie van MZ.

Tijdens deze ontmoeting heeft de directie van MZ de Granman ingelicht over het COVID-19 vaccin en het vaccinatie proces. Op zijn beurt heeft de Granman de bezorgdheden van de trio gemeenschap naar voren gebracht. Een van de bezorgdheden van de gemeenschap zijn de berichten van overlijden van hun familie- leden na vaccinatie in Brazilië. Alhoewel er veel wordt gesproken hierover, zegt de Granman zijn volste vertrouwen te hebben in MZ, die verantwoordelijk is voor de gezondheidszorg in het binnenland.

Volgens de Granman heeft hij van de gemeenschap de opdracht gekregen om eerst te oriënteren in Paramaribo, hoe het vaccinatie proces eruit ziet en met die informatie terug te gaan naar het dorp. De Granman heeft aange- geven dat de gemeenschap bereid is met MZ tijdens een krutu informatie uit te wisselen, zodat ook zij in het verre Zuiden een weloverwogen en goed besluit kunnen nemen.

Na de ontmoeting heeft de Granman het vaccinatie team van de organisatie op het centrum bezocht waar medewerkers en personen uit de gemeenschap werden gevaccineerd. Hierdoor heeft de Granman tezamen met de districtscommissaris een indruk gehad van het vaccinatie proces en keert binnenkort terug naar zijn gemeenschap.