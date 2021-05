Drie mannen mishandelen verkeerde persoon

Een Haïtiaan is deze week in Paramaribo per vergissing mishandeld. Drie personen zochten naar ene Marcel en dachten dat het om de Haïtiaan ging.

De Haïtiaan en Marcel zijn buren van elkaar. De drie mannen kwamen op de plaats en mishandelden de Haïtiaan. Hij zei tegen de mannen dat zij zich hadden vergist, maar hij werd toch geslagen. Als gevolg van de mishandeling klaagde het slachtoffer van pijn.

Tijdens de mishandeling kwam Marcel uit zijn huis. De Haïtiaan zag dat en wees de mannen naar zijn buurman Marcel. Marcel merkte dat op en rende zijn woning binnen. Hij belde gauw de politie op. De belagers verlieten toen de plaats.

De Haïtiaan was woedend en nam een plank om zijn buurman te slaan. Dat is hem echter niet gelukt. Maikel heeft de politie verteld dat de Haïtiaan ook zijn autoruiten heeft vernield, maar de vreemdeling in Suriname ontkent dat.

De politie heeft de Haïtiaan aangehouden en in verzekering gesteld voor vernieling en bedreiging van zijn buurman.