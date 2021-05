Dodelijke steekpartij in boot na ruzie om whisky

Bertje Alima is vrijdag in een boot omgekomen nadat hij met een ander ruzie kreeg om whisky. De politie in Suriname heeft LN zaterdag aangehouden en in verzekering gesteld voor het doden van Alima. LN heeft bekend het slachtoffer met een mes te hebben gestoken in de borst met als gevolg dat de man is overleden.

De verdachte, het slachtoffer en een dorpsgenoot voeren in een boot vanuit Galibi naar Baboensanti waar zij een andere dorpsgenoot zouden ophalen. Alima had aan de verdachte SRD 200 gegeven om een fles whisky te kopen wat ook was gedaan. Toen zij in de boot de alcohol dronken, vond het slachtoffer dat LN niet moest drinken omdat hij niet ervoor had betaald. Dat leidde tot een woordenwisseling.

Volgens LN nam het slachtoffer een pagaai om hem te slaan. Hij wist de slag te ontwijken en bracht de man een messteek in de borst toe. Het slachtoffer overleed ter plekke. De dorpsgenoot die in de boot zag, maakte dit alles mee.

Toen zij gingen om de ander op Baboensanti op te halen, zag die het slachtoffer in de boot. Hij dacht dat de man alcohol had gedronken en schonk geen aandacht aan hem. Pas toen zij op Galibi kwamen, zag hij dat de man niet leefde. Het mes waarmee de steekverwonding is toegebracht, werd aangetroffen en in beslag genomen.